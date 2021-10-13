РИАМО - 13 окт. При высокой температуре и трудностях с дыханием лучше обращаться за медицинской помощью незамедлительно. Такие рекомендации дал педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус, сообщает Газета.ru.

«Лихорадка, небольшая температура – уже повод обратиться к участковому врачу за консультацией или по горячей линии по Covid-19», — сказал он.

Также в перечень симптомов, при которых нужно срочно обращаться к врачу, входят тяжелая интоксикация, слабость.

По словам вирусолога, главы лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, насторожится стоит и после появления кашля, а также боли в горле.

«Кашель, насморк, больное горло — это повод провериться на SARS-CoV-2. Если есть ломота в теле, значит, уже есть обострение течения коронавируса», — сказал он.

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