РИАМО - 13 окт. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов занял 2 место в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России за сентябрь 2021 года, сообщает пресс-служба «Медиалогии».

В первую тройку лидеров также вошли председатель заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин и председатель заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Брынцалов был переизбран председателем Московской областной думы на первом заседании законодательного органа нового созыва. В своем выступлении он отметил, что ориентирами в работе, как и прежде, будут задачи, поставленные президентом в ежегодном послании и губернатором – в обращении к жителям региона.

Кроме того, Брынцалов накануне дней голосования призывал жителей Московской области принять участие в выборах, подчеркнув, как что важно для развития Подмосковья и страны в целом.

В медиарейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ на период составления рейтинга. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 68 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.