РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. Жители Подольска смогут сдать кровь с 18 по 22 октября в рамках молодежной акции «Стань донором крови», сообщается в группе «Комитет по делам молодежи Г. о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Горожан старше 18 лет приглашают принять участие в традиционной молодежной акции «Стань донором крови» в период с 18 по 22 октября. Сдача крови будет проходить с 8:00 до 12:00 в здании Подольской станции переливания крови по адресу: улица Кирова, дом 9.

Участникам акции при себе необходимо иметь паспорт. Акция «Стань донором крови» проводится с целью решения проблемы нехватки донорской крови и популяризации донорства среди молодежи.