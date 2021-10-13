РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 окт. Мытищинское управление ЗАГС поздравило супругов Охман Александра и Светлану с 50-летием совместной жизни, сообщается на сайте администрации горокруга.

Супруги - жители Мытищ, имеют трудовой стаж более 40 лет. Александр всю свою трудовую деятельность проработал на предприятии «Мытищинская теплосеть». Супруги достойно воспитали 2 сыновей, помогают в воспитании 2 внуков.

Чествование юбиляров прошло в торжественной обстановке Мытищинского управления ЗАГС. Юбилярам вручили подарочный набор и поздравительный адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева.