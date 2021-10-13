РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 окт. В городском округе Мытищи определили подрядчика на строительство нового корпуса к школе №6, сообщается на сайте администрации горокруга.

Контракт на выполнение строительно-монтажных работ по результатам конкурса заключен с ООО «Региональная строительная производственная компания».

«Новое здание школы со спортивным залом, пищеблоком и кабинетами для дополнительного образования построят на Новомытищинском проспекте, дом №38. Ввести новый объект образования в эксплуатацию планируется в 2023 году», - сказал глава стройкомплекса региона Владимир Локтев.

В трехэтажном учебном корпусе общей площадью 3,7 тыс. кв. м, помимо учебных и лабораторных классов, разместят пищеблок с обеденным залом на 300 мест, спортивный и актовый залы, библиотеку, медицинский блок, технические и административные помещения. Новая пристройка будет рассчитана на 200 учеников.

На территории школы появятся физкультурно-спортивная зона с площадками для подвижных игр, учебно-опытная и хозяйственная зоны, места отдыха для учащихся, а также площадка для общешкольных мероприятий.

Строительство объекта осуществляется в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».