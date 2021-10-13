РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 окт. В многоквартирном доме микрорайона Авиационный Домодедова установили подъемное устройство для инвалидов-колясочников, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Работа по решению данного вопроса велась 3 года. Два инвалида-колясочника, проживающие в доме, не могли пользоваться установленным в подъезде стандартным пандусом, так как он был очень крутой.

На протяжении 3 лет проводились комиссионные выезды, давались заключения, подбирались варианты установки и подъемное устройство, постоянно велись переговоры с сотрудниками завода изготовителя. Также проводилось голосование собственников помещений многоквартирного дома.

Финансирование работ осуществляли администрация городского округа, депутаты Домодедовского городского совета и Мособлдумы. Сейчас подъемная установка для инвалидов в подъезде многоквартирного жилого дома запущена в эксплуатацию.