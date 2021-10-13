РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. В подмосковном Подольске за минувшие сутки выявили 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировали 18 003 случая заражения, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки было выявлено 1 898 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявили 471 101 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 311 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 407 555 человек.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122, информацию также можно получить на сайте covid.mz.mosreg.ru.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>