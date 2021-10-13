РИАМО - 13 окт. По мнению вакцинолога Евгения Тимакова, коронавирус останется с людьми навсегда в любом случае, вне зависимости от их желания.

«Вопрос в скорости изменчивости в дальнейшем. С одной стороны, все равно будет вызывать волны, да, то есть полгода-год каждый человек, будет все равно снижаться иммунитет, да и все равно будет заболевать этим же или другим штаммом коронавируса, как гриппом болеем в 3-4 года, здесь то же самое будет, только разные сроки», — сказал эксперт.

Сейчас люди переживают растянутую во времени третью волну пандемии, сообщает РИА Новости.

Вакцинолог отмечает, что на сегодняшний день от «дельты» дети болеют чаще. Еще, по его мнению, есть «клетки памяти», которые при каждой встречи с коронавирусом «обучаются».

«И та самая маленькая вирусная нагрузка, когда мы ее снижаем, вирусную нагрузку, это масочный режим на данный момент, мы даем себе маленькое количество вируса», — добавил Тимаков.

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