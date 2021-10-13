РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 окт. Творческий коллектив ДМШ №2 городского округа Люберцы прошел во второй этап областного проекта «Театральный поединок», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Проект «Театральный поединок» организован АНО «Единое творческое пространство» при поддержке министерства культуры Московской области и ФАДМ «Росмолодежь».

Накануне коллектив Детской музыкальной школы №2 «Театральный экспресс» под руководством Анастасии Семеновой представил городской округ Люберцы в конкурсной программе Московского областного проекта «Театральный поединок», который проходил в Люберецком ДК. Ребята соревновались в актерской импровизации с народным коллективом «Театр на стульях» из городского округа Котельники. Театральный коллектив Люберец одержал победу и прошел во второй этап конкурса.

Актерские способности участников и их умение импровизировать оценивало профессиональное жюри: актер театра и кино, продюсер проекта «Импровизационный БАТЛ» Дмитрий Бероев, актриса театра и кино, педагог Анастасия Фаертаг, актриса театра и кино, педагог Светлана Кушнир.

Финал проекта состоится 27 ноября в Московском Губернском театре.