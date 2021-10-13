РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 окт. Отделению детской реанимации в Королеве подарили аппарат ИВЛ, сообщили «РИАМО в Королеве» в городской больнице.

Отделение детской реанимации Королевской городской больницы получило в дар от АНО «Центр социальной помощи людям с ограниченными возможностями здоровья «Второе дыхание» современный аппарат ИВЛ Puritan Bennett 560, необходимый для проведения постоянной длительной или периодической механической вентиляционной поддержки легких, в том числе при транспортировке пациентов.

Легкий и компактный аппарат поможет повысить безопасность, лечебное воздействие и эффективность ухода, а мощный аккумулятор обеспечит его автономную работу до 11 часов.

Новое оборудование врачам передал исполнительный директор Центра Георгий Крюков.

Администрация Королевской городской больницы и маленькие пациенты поблагодарили спонсоров за неравнодушное отношение, отзывчивость и милосердие.