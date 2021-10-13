РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 окт. В подмосковных Котельниках во время рейда выявили почти 40 нарушений в сфере пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба администрации округа.

Сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» совместно с администрацией городского округа Котельники в рамках операции под условным наименованием «Безопасный пассажир» проводили рейды на улицах города. В течение нескольких дней в Котельниках проходили мероприятия, направленные на наведение порядка в области дорожного движения и общественной безопасности на дорогах и во дворах.

В результате мероприятий проверено 73 водителя автотранспортных средств, выявлено 39 нарушений административного законодательства, эвакуировано 14 автомобилей.