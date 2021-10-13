РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 окт. Российский государственный архив кинофотодокументов, расположенный в подмосковном Красногорске, отметил 95-летие с момента основания.

По случаю юбилея в Доме кино в Москве состоялось праздничное мероприятие.

«У нас часто запрашивают пленки редких событий, когда страна вставала на дыбы и было не всегда для съемок», - сказала заместитель директора Российского государственного архива кинофотодокументов Римма Моисеева.

Сегодня старейшее в стране хранилище аудиовизуальной информации насчитывает более миллиона фотографий и 250 тысяч кинопленок, многие в единственном экземпляре. И фонды пополняются новыми находками. От горокруга Красногорск поздравительный адрес вручил советник главы городского округа Михаил Иванов.

Красногорский архив открыт для всех желающих. Взяв с собой паспорт, каждый гражданин может прийти в читальный зал и на специальном столе увидеть пленку. Все это работает бесплатно и в любой день.

Коллектив архива поздравили военный оркестр 45 гвардейской отдельной инженерной бригады, народный коллектив городского молодежного шоу-театра «Максимум», Хор девочек МУДО ДМХШ «Алые Паруса», образцовый коллектив «Студия совместного танца Степ и Джаз» и студенты института современного искусства.