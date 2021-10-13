РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. Полицейские Подольска задержали подозреваемого в краже мобильного телефона, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 49-летней жительницы Москвы о том, что неизвестный похитил мобильный телефон и наушники из шкафчика в раздевалке складского помещения в деревне Коледино, которые принадлежат несовершеннолетнему сыну заявительницы. Общая сумма материального ущерба составила более 14 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 18-летний уроженец республики Башкортостан, добровольно отдавший похищенное имущество. Установлено, что задержанный являлся работником данного склада. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.