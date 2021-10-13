РИАМО - 13 окт. В среду в Москве простились актером Евгением Кулешом, который погиб на сцене Большого театра во время спектакля, сообщает Федеральное агентство новостей.

Церемония прощания длилась 2 часа. Проститься с актером пришло около 100 человек.

Когда горб с актером вынесли, чтобы погрузить его в катафалк, на улицу, не прекращая аплодировать, высыпали облаченные в черное люди.

Евгению Кулешу было 37 лет. ЧП произошло вечером 9 октября во время спектакля «Садко». Артиста придавило тяжелой конструкцией опустившейся декорации.

Актер будет похоронен в Подмосковье.

Видео момента падения декорации в Большом театре>>