РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 окт. В доме №8 по Ильинскому шоссе в подмосковном Красногорске в среду приступили к уборке мусорных завалов, сообщил врио заместителя главы администрации по ЖКХ Евгений Владимирский.

Накануне в городских пабликах в соцсетях жители дома разместили фотографии забитых мусором камер мусоропровода. Владимирский в среду встретился с жителями, представителями совета дома и управляющей компании.

Горожане сообщили, что новая УК пришла к управлению домом с 1 октября, и с этого момента мусор из мусорокамер не убирали. Не было также уборки в подъездах, некоторые жильцы сами мыли полы на этажах.

«Мы приехали, увидели своими глазами, что забиты мусорокамеры, мусоропроводы и требуется их быстро почистить и ликвидировать антисанитарные условия», - сказал Владимирский.

Он добавил, Рузский регоператор выделил дополнительную машину для вывоза мусора.

«Договорились, что за сегодняшний день решат вопрос с уборкой всех подъездов, очисткой мусоропроводов. А дальше будем в администрации на совещании решать, как будет дальше обслуживаться дом. Будем снимать проблемные вопросы между жителями, регоператором и управляющей компанией», - отметил Владимирский.

Причиной сложившейся в доме ситуации Владимирский назвал, что пришедшая управляющая компания оказалась не готова к объему обслуживания.

«Может быть, не рассчитали свои силы. Сейчас они доукомплектовываются. Мы получим это все в протоколе, жителей ознакомим и, я думаю, что напряжение будет снято», - заключил Владимирский.

Директор региона Красногорск компании «ПИК-Комфорт», компании «Свой дом» Юрий Тарудько пояснил, что по тендеру был определен подрядчик, который должен был оказывать услуги клининга.

«К сожалению, мы натолкнулись на недобросовестного подрядчика, который выйти не смог. Мы вынуждены были какое-то время возить наемный персонал. В настоящий момент резервный подрядчик определен, с завтрашнего дня он выходит, и здесь будут постоянные дворники, уборщицы, прикрепленные к дому», - сказал Тарудько.

По его словам, первостепенная задача УК – очистить территорию и провести генеральную уборку.

«Также мы провели аудит инженерных систем, выявлены проблемы, которые предстоит решать. Также есть вопрос с заменой мусорных контейнеров – регоператор их менять не хочет, поэтому, скорее всего, нам придется менять их самостоятельно, к нашему приходу 80% из них оказалось не пригодно к использованию», - добавил Тарудько.

По его словам, в планах компании также установка специальных устройств для очистки мусоропроводов.