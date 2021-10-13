РИАМО - 13 окт. Президент РФ Владимир Путин считает, что стремительный рост цен на газ в Евросоюзе стал следствием дефицита электроэнергии, пишет Газета.ru.

Соответствующее заявление глава государства сделал на форуме «Российская энергетическая неделя».

Путин подчеркнул, что за последнее десятилетие доля возобновляемых источников энергии в странах Европы резко увеличилась. При этом важно понимать, что отличительная черта данного сектора – непостоянство выработки энергии.

«Из-за снижения выработки на ветряных электростанциях на европейском рынке сложился дефицит электроэнергии. Цены на нее подскочили, что стало спусковым крючком, триггером и для роста газовых котировок на спотовом рынке», — пояснил президент РФ в эфире телеканала «Россия 24».

Президент также призвал не перекладывать «с больной головы на здоровую» проблемы с энергоресурсами в ЕС. Так Путин ответил на претензии ряда европейских чиновников, обвиняющих Россию в дестабилизации рынка.