РИАМО - 13 окт. Минтранс Подмосковья призвал водителей региона к особой осторожности при управлении автомобилем в ближайшие дни из-за сильного дождя, сообщает регионального ведомства.

С 13 по 15 октября в Подмосковье объявлен «желтый» - второй по счету - уровень погодной опасности. Сильный дождь ожидается в регионе с 21:00 13 октября до 09:00 15 октября.

Кроме того, синоптики прогнозируют выпадение трети месячной нормы осадков в четверг, 14 октября.

Автомобилистов попросили соблюдать дистанцию, не маневрировать и не превышать скорость на дорогах.