РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. Юнармейцы Подольска передали Книгу Памяти музею гимназии №7 подмосковного Подольска, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» начальник штаба местного отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», директор Быковской школы Подольска Евгений Лукошников.

В зале боевой славы гимназии №7 Подольска прошло торжественное вручение юнармейских книжек юным патриотам, принятым в ряды ВВПОД «Юнармия» в мае 2021 года.

Почетные гости дали наказ расти достойными гражданами России. Настоятель Никольского храма Алексий Суриков передал в коллекцию музея экспонат военных времен. Сами юные патриоты передали в дар музею Книгу Памяти, в которой бережно собрана информация о прадедах, воевавших в годы Великой Отечественной войны.