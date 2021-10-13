РИАМО - 13 окт. Ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией за минувшие сутки не выявили 9 округах Московской области: Звездном городке, Котельниках, Лотошине, Молодежном, Протвине, Пущине, Рошале, Серебряных Прудах и Шаховской, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19.

1 случай заболевания коронавирусом за сутки выявили в Красноармейске, по 2 случая – в Талдомском округе, Черноголовке, Шатуре и Зарайске, по 3 – в Волоколамском округе, Ступине и Фрязине, по 4 – в Озерах, Луховицах, Егорьевске, Дубне и Власихе, 5 – в Кашире, 6 – в Бронницах, 7 – в Павловском Посаде, по 8 – в Электрогорске и Лосино-Петровском.

14 заболевших выявили в Можайском округе, по 15 – в Лобне и Электростали, по 16 – в Наро-Фоминском округе и Лыткарине, 17 – в Ленинском округе, 18 – в Ивантеевке, 19 – в Клину, 20 – в Долгопрудном, по 21 – в Истре и Краснознаменске, 23 – в Рузском округе, по 24 – в Щелкове и Серпухове, по 26 – в Богородском округе, Домодедове и Дзержинском, 27 – в Реутове, 30 – в Раменском округе.

32 случая – в Орехово-Зуевском округе, 34 – в Коломне, 37 – в Одинцовском округе, 48 – в Химках, 60 – в Жуковском, по 68 – в Чехове и Воскресенске, 71 – в Подольске, 72 – в Солнечногорске, 75 – в Сергиево-Посадском округе, 78 – в Дмитровском округе, 99 – в Мытищах, 119 – в Красногорске, 125 – в Люберцах.

Наибольшее количество случаев заболевания за сутки выявили в Балашихе (130), Королеве (148) и городском округе Пушкинский (164).

Всего за прошедшие сутки в Подмосковье выявлено 1898 случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии Covid-19 в регионе зафиксировали 471 101 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8311 пациентов, выздоровели 407 555 человек.

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