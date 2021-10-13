РИАМО - 13 окт. Семья Кузнецовых, проживающих в Московской области, выиграли в лотерею 20 млн рублей, сообщает пресс-служба «Столото».
Счастливый билет Марина Кузнецова и ее сын Виталий купили в киоске «Лотереи Москвы». Женщина часто покупает лотерейные билеты.
Чаще всего женщина на месте проверяла свою удачу. Но в этот раз вышло иначе.
Виталий работает строителем. Он самостоятельно спроектировал и возвел дом, построил два гаража и беседку. Марина — горничная. Свободное время проводят вместе. Сейчас они увлечены созданием интерьера и ландшафтного дизайна для своего дома и участка.
На выигрышные деньги семья закончит ремонт, построит баню, потом займется благоустройством участка.
Для сети «Лотереи Москвы» данный выигрыш в моментальную лотерею стал рекордным. Точки продаж сети, партнера крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото», представлены в 53 субъектах РФ и покрывают территорию страны от Калининграда до Хабаровска.
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