РИАМО - 13 окт. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1986 года рождения, который присвоил себе забытую борсетку в поезде Московского центрального кольца, сообщается на сайте «МВД Медиа».

В полицию с заявлением обратился мужчина, который рассказал, что оставил борсетку в вагоне электропоезда. Там были документы, личные вещи, серебряные украшения, 130 тыс. рублей и несколько долларов. Общая сумма ущерба составила около 150 тыс. рублей.

С помощью камер видеонаблюдения удалось установить подозреваемого в присвоении имущества потерпевшего. Его задержали и доставили в дежурную часть линейного подразделения.

Мужчина признался, что, обнаружив в вагоне чужую борсетку, решил присвоить ее. Часть денег он положил на свой банковский счет, часть – потратил, остальные вещи выбросил.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.