РИАМО - 13 окт. В районе улицы Полбина стартовала сборка путепроводов Юго-Восточной хорды, этот участок улучшит движение в округе, сообщается на официальном сайте мэра города.

В частности, там появится съезд на Шоссейную улицу со стороны Каширского шоссе, еще дорога свяжет Батюнинскую улицу и одноименный проезд.

Как отметил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, на этом участке хорды строят 10,8 км дорог, 2 эстакады, подземный пешеходный переход в районе дома 41 на 1-й Курьяновской улице.

Помимо этого, строители продолжают работать над заменой грунтов основания дороги, созданием водостока, сети связи и уличного освещения.