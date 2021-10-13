РИАМО - 13 окт. Следователи ходатайствует об избрании меры пресечения в виде ареста для мужчины, пришедшего с оружием в один из столичных отделов полиции, сообщается на официальном сайте ГСУ СКР по Москве.

Инцидент произошел вечером 12 октября. Пьяный мужчина зашел на КПП ОМВД по району Преображенское и в ходе беседы с сотрудниками направил на них огнестрельное оружие. Злоумышленника оперативно обезвредили.

В ходе допроса он объяснил, что хотел покончить с собой и думал, что после его действий полицейские сразу откроют по нему огонь. У гражданина нашли предсмертную записку. Его отправили на психиатрическую экспертизу.

Против мужчины заведено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Фигуранту уже предъявили обвинение.