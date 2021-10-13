РИАМО - 13 окт. Короткий номер 3210 единого контакт-центра «Московский транспорт» в настоящий момент не работает из-за технических проблем, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Прямо сейчас не работает наш короткий номер 3210. Причина — глобальные неполадки у оператора «Ростелекома». Будем держать вас в курсе изменений», — сообщили в пресс-службе.

По всем вопросам горожане могут обратиться к боту @to_deptrans_bot (по теме рельсового транспорта ответит Александра). По другим вопросам также можно написать сюда.