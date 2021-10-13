РИАМО - 13 окт. В работе социальной сети «ВКонтакте» наблюдается технический сбой, об этом свидетельствуют данные портала downdetector.ru.

Первые сообщения о проблемах стали поступать около 14:18.

Большинство пользователей жалуются на проблемы в работе сайта (55%). Также у 28% есть сложности с мобильным приложением, а у 18% наблюдаются проблемы с подключением к серверу.

Чаще всего жалобы на сбои в работе «ВКонтакте» поступают от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, а также других городов страны.