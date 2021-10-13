РИАМО - 13 окт. До конца 2021 года не ожидается резкого скачка цен на жилье в новостройках, веских причин для этого нет, сообщили РИАМО в пресс-службе Москомстройинвеста.

Действующая в настоящее время льготная ипотека позволила сделать огромный шаг к развитию всего ипотечного кредитования, в том числе для конкурентного рынка. После 1 июля 2021 года условия льготного ипотечного кредитования изменились.

Так, ставка была увеличена с 6,5% до 7%, а сумма льготного кредита уменьшена до 3 млн рублей. При этом по некоторым проектам девелоперы сейчас предлагают процент меньше, чем по льготной ипотечной ставке.

Практически у каждого крупного застройщика, помимо льготной ипотечной программы, реализуемой правительством РФ, достигнуты договоренности с банками о предоставлении дополнительных льготных условий в целях стимулирования продаж.

За 8 месяцев 2021 года в Москве на рынке жилья зарегистрировано 82 673 ипотечных договора, что в 1,4 раза (+44%) больше, чем в январе-августе 2020-го, и сопоставимо с объемом сделок 2 лет: в 2017 и 2018 гг. за 8 месяцев зарегистрировано 86,5 тыс. ипотек. ​

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