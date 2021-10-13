РИАМО - 13 окт. Балканский циклон, который в ближайшие сутки придет в Москву, обрушит на город интенсивные дожди. За четверг может выпасть до 1/5 месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Циклон балканского происхождения в данный момент находится над Крымом, но в ближайшие сутки на скорости порядка 40 км/ч возьмет курс на российскую столицу.

«В предстоящую ночь в Москве зарядят дожди – ожидается до 7 мм, утром и днем осадки ослабеют – выпадет не более 1 мм, вечером станут постепенно усиливаться – до 5 мм. За четверг в городе может выпасть до 13 мм или до 1/5 месячной нормы (норма октября - 56 мм)», – написал Тишковец в своем Instagram.

По словам синоптика, ненастье усилится с наступлением пятницы. Ночью ожидается еще 9 мм, утром – 4 мм, до полудня выпадет уже не более 1 мм. Всего выпадет 14 мм осадков, это свыше 20% от всего объема в октябре.



Метеоролог подчеркнул, что за четверг и пятницу в осадкомеры Москвы может попасть 2-3 ведра дождевой воды на кв. м. При этом показатели осадков вернутся в климатический норму октября после двухнедельной «засухи».

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