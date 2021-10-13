РИАМО - 13 окт. С начала 2021 года в больницы Московской области поступило более 70 новых колоноскопов, бронхоскопов и других эндоскопических аппаратов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«С начала года в больницы и поликлиники поступило уже 77 таких аппаратов. Это оборудование применяется для проведения высокоточных информативных исследований, позволяет во время операции выполнять биопсию – это особенно важно для пациентов с подозрением на онкологическое заболевание», - сказала зампред правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она отметила, что, помимо прочего, эндоскопическое оборудование позволяет врачам проводить малоинвазивные и высокотехнологичные операции.

Малоинвазивные операции обладают рядом преимуществ по сравнению с полостными вмешательствами. Так, после них пациент быстрее идет на поправку, сокращается срок лечения, снижается риск развития послеоперационных осложнений. Для работы на новой медтехнике медицинские специалисты проходят соответствующее обучение.

Оборудование поставили в больницы Одинцовского округа, Дмитровского округа, Щелкова, Зарайска и других муниципалитетов. Основная часть медтехники – 40 единиц – приобретена в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Подмосковья на 2021-2025 годы, которая реализуется при поддержке министерства здравоохранения России.

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