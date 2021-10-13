РИАМО – 13 окт. Аналитики Страхового Дома ВСК сформулировали три ключевых тренда развития страхового рынка и смежных отраслей: цифровизация, совместное потребление и персонализация продуктов и услуг, сообщает пресс-служба ВСК.
Тотальная цифровизация
В ближайшем будущем в России ожидается введение в оборот цифрового рубля. Тестирование нового платежного инструмента запланировано уже на 2022 год.
Сервис «Госуслуги» масштабируется на все большее количество веб-приложений, а дополнит картину развитие при участии государства Единой биометрической системы.
Еще один важный тренд - развитие финансовых экосистем и растущий рынок маркетплейсов, который в скором времени может распространиться на пенсионные продукты, продукты микрофинансирования, индивидуальные и инвестиционные счета.
Совместное потребление и новые технологии
Одним из драйверов развития потребительского рынка является модель совместного потребления — коллективное пользование товарами или услугами без обязательного владения, она же шеринговая экономика.
На идеологию потребления повлияет и развитие технологий системы быстрых платежей. Все больше платежей будет осуществляться через различные устройства, а оплата через QR-коды и NFC распространится не только на физические, но и юридические лица.
Голосовые помощники становятся частью финансовых экосистем. Еще один важный тренд связан с развитием API-технологий, которые упрощают обмен данными между различными платформами, оптимизируют бизнес-процессы и взаимодействие между компаниями.
Персонализация продуктов и услуг
Подписка на продукты и услуги - стремительно развивающийся сегмент на многих рынках, в том числе автомобильном и финансовом.
Использование технологии Big Data на финансовом рынке будет способствовать персонализации предложений и разработке индивидуальных тарифов, позволяющих настроить долгосрочные отношения с клиентами.
Еще один тренд связан с развитием дистанционных сервисов, которые все больше привлекают потребителей. В том числе клиентов страховых компаний, заинтересованных в покупке цифровых полисов (не только на Е-ОСАГО и ВЗР, но и каско, ДМС, НС, ИФЛ и др.), а также дистанционном урегулировании убытков.
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