РИАМО – 13 окт. Аналитики Страхового Дома ВСК сформулировали три ключевых тренда развития страхового рынка и смежных отраслей: цифровизация, совместное потребление и персонализация продуктов и услуг, сообщает пресс-служба ВСК.

Тотальная цифровизация

В ближайшем будущем в России ожидается введение в оборот цифрового рубля. Тестирование нового платежного инструмента запланировано уже на 2022 год.

«Мы являемся последним поколением, которое пользуется банкнотами. Пройдет еще несколько лет, и слово «наличные» станет анахронизмом. За последнее десятилетие наша страна стала лидером по темпам роста числа карточных транзакций на душу населения», - отметила член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.

Сервис «Госуслуги» масштабируется на все большее количество веб-приложений, а дополнит картину развитие при участии государства Единой биометрической системы.

Еще один важный тренд - развитие финансовых экосистем и растущий рынок маркетплейсов, который в скором времени может распространиться на пенсионные продукты, продукты микрофинансирования, индивидуальные и инвестиционные счета.

Совместное потребление и новые технологии

Одним из драйверов развития потребительского рынка является модель совместного потребления — коллективное пользование товарами или услугами без обязательного владения, она же шеринговая экономика.

На идеологию потребления повлияет и развитие технологий системы быстрых платежей. Все больше платежей будет осуществляться через различные устройства, а оплата через QR-коды и NFC распространится не только на физические, но и юридические лица.

Голосовые помощники становятся частью финансовых экосистем. Еще один важный тренд связан с развитием API-технологий, которые упрощают обмен данными между различными платформами, оптимизируют бизнес-процессы и взаимодействие между компаниями.

Персонализация продуктов и услуг

Подписка на продукты и услуги - стремительно развивающийся сегмент на многих рынках, в том числе автомобильном и финансовом.

«Уже сегодня Страховой Дом ВСК получает более 30% денег от бизнеса через онлайн-сервисы, свыше 60% урегулирований по каско происходит онлайн. Мы уже разработали эксклюзивный продукт для пользователей арендованных автомобилей по подписке», - рассказала Сорокина.

Использование технологии Big Data на финансовом рынке будет способствовать персонализации предложений и разработке индивидуальных тарифов, позволяющих настроить долгосрочные отношения с клиентами.

Еще один тренд связан с развитием дистанционных сервисов, которые все больше привлекают потребителей. В том числе клиентов страховых компаний, заинтересованных в покупке цифровых полисов (не только на Е-ОСАГО и ВЗР, но и каско, ДМС, НС, ИФЛ и др.), а также дистанционном урегулировании убытков.