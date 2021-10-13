РИАМО - 13 окт. Публичные обсуждения результатов правоприменительной практики за II полугодие 2021 года состоятся 28 октября в формате прямой трансляции. Их проведут ФАС России совместно с УФАС Подмосковья, сообщает пресс-служба антимонопольной службы.
Начнется обсуждение в 10:00. Активную ссылку можно будет найти на сайте ведомства.
Темой мероприятия станут практики применения антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе и законодательства о государственных закупках на территории Московской области.
Региональное управление запустило сервис, куда можно направить свой вопрос. Ответы прозвучат во время трансляции или будут опубликованы на сайте УФАС Подмосковья в разделе «Публичные обсуждения».
Кроме того, можно заранее ознакомиться с докладом по теме.
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