РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 окт. Спортсмены городского округа Люберцы завоевали награды на всероссийском турнире по боксу памяти чемпиона СССР Олега Коротаева. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Москве завершился VI традиционный турнир по боксу памяти четырехкратного чемпиона СССР, бронзового призера чемпионата Европы, серебряного призера чемпионата мира Олега Коротаева. В соревнованиях приняли участие 247 боксеров.

В соревнованиях юношей 2007-2008 годов рождения в возрастной категории 48 кг третье место занял представитель городского округа Люберцы Руслан Ситников. Еще одна бронзовая медаль в весовой категории 60 кг на счету воспитанника люберецкого бокса Эрика Саркисяна.

Призеров турнира награждали чемпион Олимпийских игр Александр Поветкин, чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд, а также чемпион мира и победитель игр Доброй воли Андрей Курнявка.