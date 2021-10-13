РИАМО - 13 окт. Учащиеся московских колледжей и школ завоевали 236 медалей на Национальном чемпионате WorldSkills, при этом они взяли свыше 50% золотых медалей чемпионата, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду встретился с победителями и призерами IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и Чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills. В мероприятии также принимали участие тренеры и эксперты.

«Поздравляю молодых ребят – победителей и призеров национального чемпионата по стандартам WorldSkills. Вы вновь доказали, что профессиональное образование в Москве является лучшим в России, а московские школьники вырастают в успешных и высококвалифицированных мастеров», – сказал градоначальник.

Финал чемпионата прошел в Уфе в конце августа. В финале нацпервенства выступили более 1,8 тыс. учащихся из разных регионов страны. Соревнования проводились по 163 компетенциям. В конкурсе участвовали студенты от 16 до 22 лет и юниоры 10-16 лет.

В состав сборной Москвы вошли 193 человека. Столичная сборная стала абсолютным чемпионом: она завоевала 160 золотых, 51 серебряную и 25 бронзовых наград.

Всего москвичи получили 29% от общего числа наград и завоевали 55% золотых медалей.

Победители и призеры, их тренеры и эксперты получат денежные премии. За золото – 500 тыс. рублей, за серебро – 300 тыс. рублей, за бронзу – 200 тыс. рублей.