РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 окт. В 2022 году в городском округе Люберцы планируют отремонтировать проезжую часть на пересечении улиц Кирова и Власова, сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».

В администрации округа состоялось совещание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В рамках партийного проекта «Безопасные дороги» обсудили текущие работы на территории округа, рассмотрели первоочередные задачи, связанные с ремонтом автомобильных дорог и обустройством тротуаров.

В обсуждении принял участие заместитель главы муниципалитета Александр Сорокин, первый заместитель председателя Совета депутатов Люберец, руководитель фракции партии «Единая Россия» Александр Шлапак, а также представители ГИБДД, «Мосавтодора» и МБУ «Люберецкое ДЭП».

«В планах на 2022 год - отремонтировать проезжую часть на пересечении улиц Кирова и Власова. Здесь планируется разделить полотно на две полосы в каждом направлении. Будут обустроены пешеходные переходы, отрегулируется режим работы светофора, установят камеры фото и видеофиксации. На автомобильном проезде в районе дома №9 корпус 3 на улице Кирова до 20 октября 2020 года обустроят «лежачий полицейский»», - сказал Шлапак.

Он добавил, что в числе нерешенных остается вопрос ограничения парковки автотранспорта на улице Кольцова в поселке Томилино.

«Введение запрета, запланированное ранее, вызовет дефицит парковочных мест у жителей близлежащих домов. Проблема отправлена на проработку», - пояснил Шлапак.