РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 окт. Около 35 делегатов приняли участие в работе II съезда торгово-промышленной палаты (ТПП) городского округа Балашиха, в ходе съезда они заслушали отчет ТПП за последние 2,5 года и избрали новые совет и правление, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

На встрече предпринимателей присутствовали руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области Наталья Чудакова и депутат Мособлдумы Николай Черкасов.

В совет Торгово-промышленной палаты избрали 19 человек, еще 9 вошли в состав правления. Президент Балашихинской ТПП Анатолий Шестаков на съезде отчитался о работе организации, проделанной за последние 2,5 года.

По его словам, Балашихинская ТПП сумела перестроиться в сложный пандемийный период. Они не прекращали работу, а с помощью современных средств связи чаще встречались с коллегами в режиме онлайн.

«Около 40 положительных решений вынесено в плане поддержки наших предприятий и организаций. Защищали компании от налоговых обременений и блокировки счетов, помогали арендаторам, перед которыми ставили непомерно жесткие требования», — сказал Шестаков.

Он также напомнил, что в декабре текущего года Балашихинская ТПП должна пройти обязательную аккредитацию. Это позволит организации участвовать в региональных и муниципальных программах поддержки малого и среднего предпринимательства.

В ходе Съезда гендиректору предприятия «Капитал-ПРОК» Светлане Танановой и руководителю компании «Герат» Сергею Яковлеву вручили благодарности уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области. Кроме того, руководителям и коллективам предприятий передали почетные грамоты и благодарственные письма от главы Балашихи и городского Совета депутатов.

Участники встречи приняли устав и программу развития Торгово-промышленной палаты Балашихи до 2024 года.

Торгово-промышленная палата Балашихи основана в 1997 году. Она объединяет около 185 предприятий и организаций города. Палата защищает интересы малого, среднего и крупного бизнеса, охватывая все сферы предпринимательства: промышленность, внутреннюю и внешнюю торговлю, строительство, энергетику, сельское хозяйство, транспорт, туризм, финансовую систему, жилищно-коммунальный сектор, культуру и спорт.