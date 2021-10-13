РИАМО - 13 окт. Московская область будет направлять на вторичную переработку более 84% всех образуемых в регионе твердых коммунальных отходов (ТКО) к 2024 году, сообщает пресс-служба вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина.

«К 2024 году, после того, как мы построим мощности по производству RDF топлива, лишь 16% от обрабатываемого объема ТКО, так называемых неперерабатываемых обезвреженных «хвостов» будут размещаться на чашах», - сказал Хромушин в рамках Российского экологического форума.

Он отметил, что к 2022 году суммарная мощность обработки ТКО в Подмосковье составит 7,3 млн тонн в год, а мощности по утилизации достигнут 3,6 млн тонн в год, таким образом регион придет к 50% размещению отходов.

Общий объем инвестиций в региональную отрасль по обращению с отходами с 2018 года достиг 222 млрд руб., в том числе более 188 млрд руб. вложили частные инвесторы. По словам вице-губернатора, Подмосковье перешло к этапу строительства экономики замкнутого цикла: от сортировки и переработки отходов регион переходит к развитию предприятий вторичной переработки ТКО.

Так, в 2022 году в Подмосковье будет введен в эксплуатацию крупнейший в России завод по переработке пластика на базе компаний «ЭкоЛайн» и «Втор-Пласт». Общий объем финансирования проекта составит более 3,2 млрд руб., а мощность предприятия по переработке готовой продукции полимеров достигнет 43 тыс. тонн в год.

Вице-губернатор Московской области добавил, что правительство региона рассматривает вопрос о подготовке законодательной базы, направленной на стимулирование экономики замкнутого цикла.

Также нововведения должны будут определить, в каком порядке производителям и поставщикам будут предоставляться товары для региональных государственных нужд, конкурентные преимущества и преференции в случае, если товары были произведены с использованием вторично переработанных материалов.