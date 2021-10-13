РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 окт. По сравнению с прошлым годом на дорогах городского округа Люберцы сократилось количество ДТП с пострадавшими более чем на 20%, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В текущем году в городском округе Люберцы произошло 104 ДТП с пострадавшими – это на 21,8% меньше, чем в прошлом году. На 54,5% снизилась смертность на дорогах. К сожалению, увеличилось количество ДТП с участием детей – на 50%», - сказал Ружицкий.

Он пояснил, что в связи с этим на территории округа регулярно проводятся профилактические мероприятия для разъяснения ПДД среди учащихся образовательных учреждений.

«Аварий со смертельным исходом детей в Люберцах не зафиксировано», - подчеркнул Ружицкий.