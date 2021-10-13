РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 окт. Соревнования по проектированию нейроинтерфейсов пройдут в ноябре на базе Инженерно-технологического лицея городского округа Люберцы в рамках национального чемпионата WorldSkills, ссообщает пресс-служба администрации округа.

Со 2 по 22 ноября на базе Инженерно-технологического лицея городского округа Люберцы пройдет областной этап чемпионата профессионального мастерства WorldSkills по компетенции «Проектирование нейроинтерфейсов». Участниками чемпионата станут подростки со всей Московской области в возрасте от 10 до 18 лет.

Проектирование нейроинтерфейсов предполагает разработку устройств, позволяющих с помощью электрических сигналов биологических нейронов головного мозга человека управлять внешними объектами: компьютерами, бытовой техникой, протезами.

Проектировщик нейроинтерфейсов – профессия будущего, которое уже наступило. Квалифицированные специалисты в данной области занимаются разработкой совместимых с нервной системой человека интерфейсов для управления компьютерами, виртуальными и визуальными объектами с учетом психологии и физиологии пользователей. Данная технология наиболее востребована в медицинской сфере при неврологической диагностике, восстановительной медицине, протезировании и реабилитации.