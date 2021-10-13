РИАМО - 13 окт. Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции за сутки 1538 пациентов, общее число выздоровевших в регионе достигло 407 555, сообщается на сайте Минздрава региона, посвященном ситуации с коронавирусом.

Также за сутки в области выявлено 1898 случаев заболевания коронавирусом, умерло 10 человек. Всего за пандемию скончалось 8311 человек.

Всего на текущий момент в Московской области зарегистрирован 471 101 случай Covid-19.

В Подмосковье 80% сотрудников сферы услуг обязали вакцинироваться от коронавируса. Соответствующее постановление ранее подписала главный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова.

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