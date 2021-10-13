РИАМО - 13 окт. Девелоперы в столице приложили все усилия, чтобы нагнать те же темпы строительства, что и до пандемии. В настоящее время производственные мощности застройщиками восстановлены на 100%, сообщили РИАМО в пресс-службе Москомстройинвеста.

«Пандемия однозначно внесла свои коррективы в строительную сферу. Некоторые сложности с рабочими на стройплощадках были связаны с ограничениями на передвижения, которые наблюдались не только на границе России, но и между регионами внутри страны. Для поддержки девелоперов были предприняты специальные меры: продлены сроки действия различных разрешительных документов, снижены ставки по кредитам», — сказали в пресс-службе.

Кроме того, дополнительным плюсом стала цифровизация, благодаря которой застройщики в режиме онлайн и получали необходимую документацию и вводили в строй объекты. Таким образом, уже к концу 2020 года ситуация в сфере более-менее стабилизировалась.

Сложности также дали толчок к развитию новых инструментов взаимодействия с покупателями — впервые в истории современной России застройщики массово стали переходить к «бесконтактным» сделкам, когда весь процесс от подбора помещения до передачи ключей полностью проходит в электронном формате.