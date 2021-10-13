РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. В подмосковном Подольске 23 ноября пройдет научно-практическая конференция «Миловановские чтения 2021», посвященная памяти академика Виктора Милованова и профессора Ирины Соколовской по теме биологических и зоотехнических аспектов современного животноводства в России, сообщает пресс-служба ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста.

ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста приглашает принять участие в научно-практической конференции «Миловановские чтения 2021». Организаторы планируют создать дискуссионную площадку для обсуждения научных проблем в области животноводства. В том числе активизации научной деятельности для решения актуальных вопросов по направлениям репродукции, биотехнологии и физиологии сельскохозяйственных животных, разведения, селекции и генетики сельскохозяйственных животных, кормления и кормопроизводства, вопросов частной и общей зоотехнии.

Прием тезисов и регистрация проходят до 29 октября. Конференцию проведут в очно-заочном online-формате. Для участия в ней необходимо отправить на e-mail: milovanov21@vij.ru материалы конференции. Принимают сканированную регистрационную анкету участника с личной подписью, тезисы и презентацию доклада.

По вопросам конференции нужно обращаться к Марине Тришканевой по телефону: 8(496)765-12-07, e-mail: milovanov21@vij.ru.