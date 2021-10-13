РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. Сотрудники НИИ НПО «ЛУЧ» Подольска оказали благотворительную помощь воспитанникам детского дома, сообщила пресс-служба предприятия.

Сотрудники АО «НИИ НПО «ЛУЧ» стали участниками акции «Собери рюкзак другу», в ходе которой приобрели школьные портфели и учебные принадлежности для ребят Караульского детского дома Тамбовской области.

Воспитанников детского дома порадуют 20 новых рюкзаков и мешков для сменной обуви. Каждый портфель укомплектован полным набором школьно-письменных принадлежностей. Кроме того, сотрудники института подготовили развивающие игры для детей разного возраста, а для занятий творчеством альбомы, цветную бумагу, краски и пластилин.

«Волонтерство является неотъемлемой частью корпоративной культуры предприятия. Наши сотрудники всегда активно участвуют во всех акциях помощи детям. В планах подготовить для воспитанников Караульского детского дома новогоднее театрализованное представление», – сказала председатель совета молодежи АО «НИИ НПО «ЛУЧ» Инесса Бигеева.