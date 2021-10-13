РИАМО - 13 окт. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 1898 случаев коронавирусной инфекции, общее число зарегистрированных случаев достигло 471 101, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с Covid-19.

Сделать прививку в регионе от Covid-19 можно в 360 пунктах, которые работают в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ и мобильных комплексах.

Свыше 39,9 тыс. человек в Подмосковье прошли углубленную диспансеризацию для переболевших Covid-19.

Согласно постановлению главного санитарного врача по Московской области Ольги Микаиловой, необходимо привить до 10 декабря 80% сотрудников сферы услуг, общепита, транспорта, ЖКХ, энергетики, спорта и государственных служащих.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>