РИАМО - 13 окт. Граждане смогут обратиться в Следственный комитет России с интересующими вопросами и проблемами через круглосуточный Информационный центр ведомства, сообщает пресс-служба СК РФ.

Информационный центр создан главой СК России Александром Бастрыкиным для постоянной и оперативной связи с гражданами.

В круглосуточном режиме работает аккаунт Информационного центра в Instagram - @infocentrskrf, где каждый обратившийся может оперативно получить ответы на свои вопросы и подать обращение. Граждане могут отправить сообщения в direct @infocentrskrf или задать вопрос в комментариях под постами аккаунта СК России.

Для пользователей социальной сети «ВКонтакте» также доступна круглосуточная связь через приемную председателя СК России и аккаунт Информационного центра.

Официальные страницы Информационного центра также представлены в Facebook и «Одноклассниках».

В Информационном центре СК России для граждан функционирует круглосуточная телефонная линия 8-800-100-12-60. В зависимости от вопроса на звонки отвечают операторы следующих линий: «Ребенок в опасности», «Телефон доверия», «Остановим коррупцию», «Давление на бизнес», «Справочная информация».