РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 окт. С начала года в городском округе Люберцы установили и заменили более 1 тыс. дорожных знаков, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В текущем году в округе установлено и заменено 1 013 дорожных знаков и оборудовано 118 искусственных неровностей. До конца года установим еще около 200 новых знаков и не менее 30 «лежачих полицейских», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в целях снижения смертности при ДТП в городском округе каждая авария с пострадавшими рассматривается на комиссии по БДД. По результатам разрабатываются мероприятия по безопасности дорожного движения, включающие в себя строительство светофорных объектов, установку искусственных неровностей, бокового ограждения, дорожных знаков, дополнительного освещения на улично-дорожной сети округа.