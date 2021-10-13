РИАМО - 13 окт. В столице спасатели 54 раза прибегали к СМС-оповещению населения с 2020 года. Вся система оповещения регулярно тестируется, сообщил начальник управления связи, информационных технологий и оповещения департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Сергей Мартышков.

«С прошлого года 54 раза привлекались операторы подвижной радиосвязи - СМС, пять раз - линии уличной звукофикации и пять раз - телевизионные каналы. В рамках региональной системы оповещения мы охватываем 100% населения города», - сказал Мартышков.

Он добавил, что система оповещения регулярно тестируется.

6 октября в Москве прошла проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения населения. В ее рамках в городе включали сирены.

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