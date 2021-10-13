РИАМО - 13 окт. Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на портале госзакупок разместил тендер по модернизации «автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений». Сумма контракта составит 180 млн рублей, пишет «Коммерсант».

Новую систему планируют внедрить в столице в следующем году. Она коснется инспекторов ГИБДД, МАДИ и АМПП.

Так, на планшеты инспекторов ГИБДД установят специальное приложение, с помощью которого они смогут подключаться ко всем дорожным камерам. Так, к примеру, они смогут обнаружить автомобиль, находящийся в розыске, и смогут остановить эту машину для проверки.

Кроме того, новое приложение позволит оперативно отследить, например, незарегистрированные в ГИБДД, снятые с учета, оформленные на несовершеннолетних или умерших граждан авто. А еще можно будет отследить транспорт с ошибками в регистрационных данных.

Сейчас владельцам машин, у которых есть ошибки в регистрации, удается избежать получения штрафов с дорожных камер.

Также планируется активнее использовать возможности нейросети. С помощью технологии планируют частично распознавать закрытый регистрационный знак машины.