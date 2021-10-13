РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. В торговых центрах Подольска входе рейда выявили случаи нарушения масочного режима продавцами, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники администрации округа совместно с представителями УМВД и Госадмтехнадзора провели очередной рейд по торговым объектам на предмет соблюдения масочного режима. Так, были проверены торговые центры «Галерея», «Люкс», «Уют» на улице Свердлова.

В ходе рейда были выявлены случаи нарушения масочного режима продавцами на объектах торговли. Составлен один административный протокол. В Подольске случаи нарушения масочного режима продавцами единичны, в основном пренебрегают мерами индивидуальной защиты посетители. В случае отказа покупателя надеть маску продавец вправе вызвать сотрудников полиции.