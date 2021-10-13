РИАМО - 13 окт. Из-за вторжения циклона в европейской части России начинается умеренное похолодание. Так, в столице температура опустится до плюс 8-10 градусов к выходным, сообщается на сайте «Метеовести».

В среду максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 12 градусов. В последующие дни из-за облачности приток солнечного тепла сократится.

Таким образом, к выходным дневная температура в столице понизится до плюс 8-10 градусов.

В среду в Московском регионе ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

Всего 4 по‑настоящему ясных дня: каким будет октябрь в Московском регионе>>