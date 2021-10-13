РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 окт. Центр амбулаторной онкологической помощи в городском округе Люберцы является структурным подразделением Люберецкой областной больницы, к нему прикреплены почти 500 тыс. человек, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В сентябре Люберецкий онкологический диспансер был присоединен к Люберецкой областной больнице. Помощь пациентам с онкологическими заболеваниями оказывается на базе одного медицинского учреждения – ЦАОП.

"Работа его направлена на раннее выявление онкологических заболеваний, проведение необходимых для установления диагноза обследований. Центр обслуживает жителей Люберец, Дзержинского, Котельников, Лыткарина. Всего к нему прикреплено 499 тысяч человек», - сказал Ружицкий.

Он напомнил, что ЦАОП работает с начала апреля. Он работает на четвертом этаже поликлиники №6 по адресу: улица Назаровская, дом №3.

В Центре работают 13 врачей. Здесь представлены все виды эндоскопического, ультразвукового исследований, компьютерная и магнитно-резонансная томографии, рентгенографические исследования, в том числе маммография, патоморфологические исследования, функциональные диагностические исследования, клинико-диагностические лабораторные исследования.

Открыт дневной стационар на 20 коек для проведения лекарственной противоопухолевой терапии. Также есть возможность проводить небольшие хирургические операции.

Направление пациентов с подозрением на наличие онкологического заболевания на консультацию к врачу-онкологу ЦАОП дает терапевт.