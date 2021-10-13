РИАМО - 13 окт. С 2012 года в Москве закупили более 65 тыс. противогазов и защитных камер, сообщил журналистам начальник управления гражданской обороны департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности столицы Дмитрий Колесников.

«За период с 2012 года по нынешнее время в рамках накопления запасов имущества было закуплено более 65 тыс. противогазов для взрослых и детей, а также защитных камер для младенцев», — сказал Колесников.

По его словам, также в городе проводится постоянный контроль за их состоянием в специальных лабораториях с помощью выборочных испытаний образцов.

Он подчеркнул, что одним из главных способов защиты людей является эвакуация из зон вероятных опасностей в другие районы на территории соседних областей.